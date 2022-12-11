Оборонка на подъеме. Россия наращивает производство вооружений

В ответ на поддержку западных союзников Украины Россия наращивает производство средств поражения.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах. Это происходит в ответ на поддержку союзников украинского нацистского режима за рубежом: в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других территориях.

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Ранее он также рассказал, что в ходе контрольной проверки выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО.

По словам Медведева, была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущения срывов поставок выпускаемой техники.

Также он ответил на утверждения «вражеских аналитиков» о том, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся.

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«Типа всё истратили... Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» - написал Медведев.

Концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны РФ партию тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что предача была осуществлена в рамках гособоронзаказа.

«Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в «Ростех»)... в рамках гособоронзаказа досрочно отгрузил Минобороны тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А», - уточнили в пресс-службе УВЗ.

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о другом оружии ВС РФ - крылатой ракете воздушного базирования Х-32. Она способна наносить удары по морским судам и наземным целям, рассказал он изданию «Известия».

По его словам, крылатая ракета Х-32 класса «воздух-корабль» — это высокоточное оружие, которое можно применять для уничтожения наземных объектов.

Также эксперт добавил, что Х-32, имея дальность пуска около 600 километров, используется для поражения кораблей первого ранга, она способна вывести из строя либо утопить судно. В зависимости от типа корабля рассчитывается наряд ракет. Леонков подчеркнул, что сверхзвуковая ракета может применять различные противозенитные маневры, что сокращает шансы на ее уничтожение.

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Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ:

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«Сюда можно включить носители (самолет и корабль), средства доставки к цели (ракеты, торпеды и бомбы), а также ядерные боеприпасы. Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН РФ) включают комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) — «Тополь» и «Тополь-М». Они способны отразить ядерные удары противника. А с 2010 года «Тополь-М» также оснащен разделяющимися головными частями (РГЧ), что позволило усовершенствовать и усилить ядерный потенциал РФ», - отметил военный специалист.

Гособоронзаказ в России в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «Интерфакс». По его словам, благодаря этому удастся обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. Шойгу также отметил, что в 2023 году особое внимание будет уделяться строительству в интересах стратегических ядерных сил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий МедведевВооруженные Силы РФВооружение
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