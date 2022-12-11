Оборонка на подъеме. Россия наращивает производство вооружений
В ответ на поддержку западных союзников Украины Россия наращивает производство средств поражения.
По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах. Это происходит в ответ на поддержку союзников украинского нацистского режима за рубежом: в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других территориях.
Ранее он также рассказал, что в ходе контрольной проверки выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО.
По словам Медведева, была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущения срывов поставок выпускаемой техники.
Также он ответил на утверждения «вражеских аналитиков» о том, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся.
«Типа всё истратили... Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» - написал Медведев.
Концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны РФ партию тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», сообщает пресс-служба предприятия.
В сообщении отмечается, что предача была осуществлена в рамках гособоронзаказа.
«Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в «Ростех»)... в рамках гособоронзаказа досрочно отгрузил Минобороны тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А», - уточнили в пресс-службе УВЗ.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о другом оружии ВС РФ - крылатой ракете воздушного базирования Х-32. Она способна наносить удары по морским судам и наземным целям, рассказал он изданию «Известия».
По его словам, крылатая ракета Х-32 класса «воздух-корабль» — это высокоточное оружие, которое можно применять для уничтожения наземных объектов.
Также эксперт добавил, что Х-32, имея дальность пуска около 600 километров, используется для поражения кораблей первого ранга, она способна вывести из строя либо утопить судно. В зависимости от типа корабля рассчитывается наряд ракет. Леонков подчеркнул, что сверхзвуковая ракета может применять различные противозенитные маневры, что сокращает шансы на ее уничтожение.
Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ:
«Сюда можно включить носители (самолет и корабль), средства доставки к цели (ракеты, торпеды и бомбы), а также ядерные боеприпасы. Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН РФ) включают комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) — «Тополь» и «Тополь-М». Они способны отразить ядерные удары противника. А с 2010 года «Тополь-М» также оснащен разделяющимися головными частями (РГЧ), что позволило усовершенствовать и усилить ядерный потенциал РФ», - отметил военный специалист.
Гособоронзаказ в России в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «Интерфакс». По его словам, благодаря этому удастся обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. Шойгу также отметил, что в 2023 году особое внимание будет уделяться строительству в интересах стратегических ядерных сил.
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