Минобороны РФ опубликовало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России, экипажи которых нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

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«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — отметили в Минобороны.

В результате штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронетехнику ВСУ, пишет РИА ФАН.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ВСУСу-25СпецоперацияМинобороны РФ
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