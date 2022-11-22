Минобороны РФ опубликовало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ
Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России, экипажи которых нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — отметили в Минобороны.
В результате штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронетехнику ВСУ, пишет РИА ФАН.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, напоминает телеканал «360».
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