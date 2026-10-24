В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кемеровской области. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Россиян нет среди пострадавших после землетрясения в Тибете

Подземные толчки произошли в 05.24 (01.24 мск). Эпицентр находился в 39 километрах от Киселевска, очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о последствиях сейсмособытия нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали в Ставропольском крае.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКемеровская Область

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