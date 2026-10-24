В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8
24 октября 202602:29
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кемеровской области. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Подземные толчки произошли в 05.24 (01.24 мск). Эпицентр находился в 39 километрах от Киселевска, очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Данных о последствиях сейсмособытия нет.
Ранее землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали в Ставропольском крае.
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