Дмитрий Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО

«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», - утверждает политик.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок», а не США, Великобритания и Украина. Он пообещал, что «этот новый равноправный миропорядок будет выстроен».

Политик также предупредил, что Россия не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения.

«Всему своё время», - отметил Медведев и призвал россиян к единству и труду ради Победы.

Ранее Дмитрий Медведев написал, что предварительные результаты выборов в Конгресс США говорят об уменьшении поддержки в мире курса администрации президента Джо Байдена.

