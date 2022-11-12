Дмитрий Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Россия одна ведет сражение с НАТО и Западом, формируя новый миропорядок. Об этом он написал, чтобы напомнить важные для России итоги года, в своем Telegram-канале в субботу, 12 ноября.

Медведев после отвода войск из Херсона: Все вернется в Россию

«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», - утверждает политик.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок», а не США, Великобритания и Украина. Он пообещал, что «этот новый равноправный миропорядок будет выстроен».

Политик также предупредил, что Россия не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения.

«Всему своё время», - отметил Медведев и призвал россиян к единству и труду ради Победы.

Ранее Дмитрий Медведев написал, что предварительные результаты выборов в Конгресс США говорят об уменьшении поддержки в мире курса администрации президента Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияУкраинаМедведевДмитрий Медведев
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