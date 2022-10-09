За красные линии? В России призывают вооружаться в ответ на поставки вооружений Киеву

Поставки дальнобойного оружия Западом Украине – красные линии в политике России. Их пересечение создает угрозу реального столкновения НАТО и РФ.

Поставка Западом Украине дальнобойных, а также более мощных средств поражения окажутся для Российской Федерации красной линией. Такое заявление сделал директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

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Накануне Соединенные Штаты Америки обеспечат Украину двумя батареями NASAMS с восемью пусковыми установками, командным пунктом и радаром в каждой из них. РИА Новости отмечают, что такого оружия у Вооруженных сил Украины раньше никогда не было.

Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

Американский президент Джо Байден также провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Белый дом.

Речь шла, в том числе о выделении Украине очередной партии военной помощи на 625 млн долларов. В пакет войдут дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные автомобили.

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Также власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта.

На фоне официальных сообщений в западной прессе постоянно проскальзывает информация о том, что Европе и США все труднее обеспечивать Украину вооружением. AFP со ссылкой на отставного полковника корпуса морской пехоты ВМС США, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана сообщает, что Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов.

По его словам, запасы расходуются быстрее, чем их можно пополнить. Речь идет о ракетах для комплексов HIMARS.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источники передает, что в Евросоюзе не намерены резко наращивать поставки вооружения на Украину, а также предоставлять ей тяжёлую технику.

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Собеседники агентства отмечают, что «США ведут себя осмотрительно», а у европейских стран «заканчивается запас ключевых вооружений».

Постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг заявил изданию Spiegel, что у альянса нет никаких обязательств перед Украиной в рамках коллективной самообороны, так как страна не является членом НАТО.

«Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях», - подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО грозит катастрофическими последствиями для США, считает вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together, ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл. Об этом пишет американское издание The Federalist.

По мнению эксперта, членство Украины в Североатлантическом альянсе обошлось бы американцам очень дорого: речь идет о сумме до $27 млрд и ежегодных расходах до $11 млрд. Также США были бы вынуждены постоянно размещать многотысячные контингенты в Европе, пишет «Свободная пресса».

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Стремление Польши и части элит США вступить в конфликт с Россией может привести к исчезновению НАТО, считает бывший старший советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в эфире Fox News.

«Помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», — отметил Макгрегор.

России необходимо наращивать мощь вооруженных сил на случай эскалации противостояния с НАТО, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Ранее президент Польши Анжей Дуда интервью Gazeta Polska заявил, что Польша хочет присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, в настоящий момент ведутся переговоры с руководством США.

«За этими словами стоит многое. Такие постоянные заявления сильно осложняют жизнь на Земле. Конфликты в таком случае перестают быть локальными и становятся мировыми. Бездумное поведение многих политиков ставит под угрозу жизнь, существование на планете», - отметил Чепа.

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что риторика действующего главы Белого дома Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, сообщает Newsweek.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над (президентом РФ Владимиром – прим. НСН) Путиным. Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом», — цитирует Трампа RT.

Он также напомнил, что на президентском посту стремился поддерживать хорошие отношения с российским и украинским лидерами, и призвал к немедленным переговорам для завершения конфликта на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что сигналы, которые публично поступают от Соединенных Штатов по поводу ситуации на Украине, «сочетают в себе провокационную воинственность» и намеки на возможность диалога между Россией и Америкой, пишет Газета.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей ЧепаНАТОПоставкиОружиеСШАРоссия
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