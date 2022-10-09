За красные линии? В России призывают вооружаться в ответ на поставки вооружений Киеву

Накануне Соединенные Штаты Америки обеспечат Украину двумя батареями NASAMS с восемью пусковыми установками, командным пунктом и радаром в каждой из них. РИА Новости отмечают, что такого оружия у Вооруженных сил Украины раньше никогда не было.

Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

Американский президент Джо Байден также провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Белый дом.

Речь шла, в том числе о выделении Украине очередной партии военной помощи на 625 млн долларов. В пакет войдут дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные автомобили.