Трамп заявил, что после Ирана США «займутся Кубой»
США «займутся Кубой» после Ирана. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.
По словам главы Белого дома, его администрация вложила в американские Вооруженные силы рекордные $1 трлн. Трамп подчеркнул, что у Соединенных Штатов лучшая военная техника в мире.
«Вы видели это во время событий в Венесуэле... Исламская Республика Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана», - заявил президент.
Трамп допустил, что направит корабли к побережью Кубы, республика «поднимет руки», а затем Вашингтон пошлет госсекретаря Марко Рубио, «чтобы он довел дело до конца».
Ранее Дональд Трамп допустил проведение еще одной операции против Ирана.
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