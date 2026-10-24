Трамп заявил, что после Ирана США «займутся Кубой»

По словам главы Белого дома, его администрация вложила в американские Вооруженные силы рекордные $1 трлн. Трамп подчеркнул, что у Соединенных Штатов лучшая военная техника в мире.

«Вы видели это во время событий в Венесуэле... Исламская Республика Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана», - заявил президент.

Трамп допустил, что направит корабли к побережью Кубы, республика «поднимет руки», а затем Вашингтон пошлет госсекретаря Марко Рубио, «чтобы он довел дело до конца».

Ранее Дональд Трамп допустил проведение еще одной операции против Ирана.

