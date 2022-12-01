Медведев назвал главной задачей властей сохранение России и её жителей
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главная задача российских властей - сохранить страну и её граждан, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт в том числе о людях, которые «снова стали гражданами Российской Федерации».
«Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут», - подчеркнул он на встрече с благотворителями и меценатами.
Он добавил, что в настоящее время Россия защищает свою землю и своих людей.
Ранее Медведев заявил, что новый миропорядок формируют не США, Великобритания или «тёмный Киев», а Россия, сообщает RT.
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