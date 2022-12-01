Медведев назвал главной задачей властей сохранение России и её жителей

По его словам, речь идёт в том числе о людях, которые «снова стали гражданами Российской Федерации».

«Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут», - подчеркнул он на встрече с благотворителями и меценатами.

Он добавил, что в настоящее время Россия защищает свою землю и своих людей.

Ранее Медведев заявил, что новый миропорядок формируют не США, Великобритания или «тёмный Киев», а Россия, сообщает RT.