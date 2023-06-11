Неудачная попытка. «Приазовье» уничтожил шесть украинских катеров-камикадзе после их атаки

В 2015 году корабль ВМФ РФ «Приазовье» вывез из Йемена 308 человек – граждан 19-ти государств, в том числе России, Украины и США. В числе эвакуированных из зоны конфликта в Йемене 45 граждан России, 14 украинцев и ряда других стран. Российский корабль в безопасности доставил их в Джибути.

Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев раскрыл подробности атаки ВСУ на российский корабль «Приазовье». Она проходила в два этапа. Первую тройку украинских катеров-камикадзе запеленговали и расстреляли.

«Об атаке доложили на базу, и тут же началась вторая атака: противник видимо, рассчитывал, что ее не ожидают. Кроме того, атака была с другого направления. Видимо, по плану три дрона должны были отвлечь моряков, а вторая тройка уже ударила бы, как надо. РК "Приазовье" не самое быстрое судно, потому вся надежда была на стрелков. Они еще во времена "сирийского экспресса" постоянно тренировались отражать атаки», - сообщает в своем Telegram-канале журналист.