Неудачная попытка. «Приазовье» уничтожил шесть украинских катеров-камикадзе после их атаки

Шесть украинских беспилотных катеров, которые атаковали корабль «Приазовье» Черноморского флота, уничтожены. Восемь лет назад российский корабль вывозил в том числе украинцев из горячего Йемена.



Корабль «Приазовье» Черноморского флота России отразил атаку шести украинских морских быстроходных катеров. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Атака на российский корабль произошла в ночь на 11 июня. Экипаж «Приазовья» уничтожил все шесть катеров.

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В Минобороны РФ показали видео ликвидации катеров-камикадзе ВСУ. Украинскую акцию назвали безуспешной попыткой атаковать корабль «Приазовье», который ведет контроль обстановки и обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства 11 июня, в воскресенье.

«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk Военно-воздушных сил США. Корабль «Приазовье»Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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О том, как за последнее время изменилась ситуация между странами, прежде всего, Украиной и Россией, напомнил военный корреспондент Александр Коц. Он рассказал, что «Приазовье» помогал эвакуировать беженцев из зоны конфликта в Йемене в 2015 году.

«Украина в Черном море атаковала корабль, который в 2015 году эвакуировал ее граждан из Йемена», – написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале 11 июня.

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В 2015 году корабль ВМФ РФ «Приазовье» вывез из Йемена 308 человек – граждан 19-ти государств, в том числе России, Украины и США. В числе эвакуированных из зоны конфликта в Йемене 45 граждан России, 14 украинцев и ряда других стран. Российский корабль в безопасности доставил их в Джибути.

Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев раскрыл подробности атаки ВСУ на российский корабль «Приазовье». Она проходила в два этапа. Первую тройку украинских катеров-камикадзе запеленговали и расстреляли.

«Об атаке доложили на базу, и тут же началась вторая атака: противник видимо, рассчитывал, что ее не ожидают. Кроме того, атака была с другого направления. Видимо, по плану три дрона должны были отвлечь моряков, а вторая тройка уже ударила бы, как надо. РК "Приазовье" не самое быстрое судно, потому вся надежда была на стрелков. Они еще во времена "сирийского экспресса" постоянно тренировались отражать атаки», - сообщает в своем Telegram-канале журналист.

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Он также считает, что противник действует все более дерзко и изобретательно.

Ранее бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники сообщил, что ЦРУ США через некоторое время после произошедших в сентябре взрывов на «Северных потоках» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в атаке на газопроводы. Журналисты считают, что раскрытие этой информации ранее, могло отрицательно повлиять на альянс с Украиной.



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