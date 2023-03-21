СМИ: Сбитый над Черным морем дрон США мог готовить атаку на Туапсе

Сбитый над Черным морем американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, предположительно, участвовал в подготовке атаки на порт Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Reaper разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами», — отмечает СМИ.

По данным Mash, российская сторона узнала о планах противников, привела корабли Черноморского флота РФ в боевую готовность и позже подняла в воздух истребители.

Американский беспилотник 14 марта нарушил границы района режима использования пространства над Черным морем, напоминает Ura.ru. По данным Минобороны, дрон двигался в сторону российской границы в Крыму с выключенными транспондерами. В небо были подняты истребители. В военном ведомстве указали, что MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет и упал в море, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Черное МореСШАБеспилотники

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