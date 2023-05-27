СМИ: Корабль «Иван Хурс» атаковали западные дроны
Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» беспилотными катерами, которые управлялись с помощью американской спутниковой системы Starlink. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке нападения на корабль, который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Вса атаковавшие судно беспилотники уничтожили в 140 километрах к северо-востоку от Босфора, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink», — рассказал источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что дроны поддерживали средства разведки США. При этом сами беспилотники вряд ли были украинского производства: это свидетельствует о том, что Киев располагает «незадекларированной для западной общественности» партией новых морских дронов.
По словам источника, выбранное для атаки место говорит о курсе на эскалацию и расширение географии конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru