СМИ: Корабль «Иван Хурс» атаковали западные дроны

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке нападения на корабль, который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Вса атаковавшие судно беспилотники уничтожили в 140 километрах к северо-востоку от Босфора, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink», — рассказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что дроны поддерживали средства разведки США. При этом сами беспилотники вряд ли были украинского производства: это свидетельствует о том, что Киев располагает «незадекларированной для западной общественности» партией новых морских дронов.

По словам источника, выбранное для атаки место говорит о курсе на эскалацию и расширение географии конфликта на Украине.

