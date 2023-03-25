Константинов заявил, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море

Морские беспилотники, которые Киев использует для атаки на Крым, угрожают судоходству в Черном море. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Как отметил политик, в таких дронах «ничего хорошего нет».

«Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового», — цитирует Константинова РИА Новости.

Глава крымского парламента допустил, что беспилотники могут атаковать торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке, пассажирские и военные корабли, «и любые другие».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаЧерное МореКрым

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