Константинов заявил, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море
Морские беспилотники, которые Киев использует для атаки на Крым, угрожают судоходству в Черном море. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Как отметил политик, в таких дронах «ничего хорошего нет».
«Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового», — цитирует Константинова РИА Новости.
Глава крымского парламента допустил, что беспилотники могут атаковать торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке, пассажирские и военные корабли, «и любые другие».
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