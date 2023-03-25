Константинов заявил, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море

Как отметил политик, в таких дронах «ничего хорошего нет».

«Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового», — цитирует Константинова РИА Новости.

Глава крымского парламента допустил, что беспилотники могут атаковать торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке, пассажирские и военные корабли, «и любые другие».

