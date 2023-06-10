Захарова на жаргоне прокомментировала предупреждения ЦРУ об «украинском следе» во взрывах «Северных потоков»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала США воспользоваться удобным моментом, чтобы сейчас раскрыть убийство Кеннеди. Потому что на украинского президента Владимира Зеленского, по ее мнению, можно все повесить.
При этом Захарова едко высказалась в адрес самого Зеленского, используя фактически тюремный жаргон.
«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
При этом Захарова перечеркнула букву «т» в слове «отпущения», чтобы она не читалась.
Ранее бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники сообщил, что ЦРУ США через некоторое время после произошедших в сентябре взрывов на «Северных потоках» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в атаке на газопроводы. Журналисты считают, что раскрытие этой информации ранее, могло отрицательно повлиять на альянс с Украиной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru