При этом Захарова едко высказалась в адрес самого Зеленского, используя фактически тюремный жаргон.

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

При этом Захарова перечеркнула букву «т» в слове «отпущения», чтобы она не читалась.

Ранее бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники сообщил, что ЦРУ США через некоторое время после произошедших в сентябре взрывов на «Северных потоках» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в атаке на газопроводы. Журналисты считают, что раскрытие этой информации ранее, могло отрицательно повлиять на альянс с Украиной.



