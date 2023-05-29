Власти предупредили о противодиверсионных учениях в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о противодиверсионных учениях Черноморского флота.

Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

«На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой»,- написал он.

Развожаев заявил, что в городе все спокойно. Он призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

В Севастополь 26 мая вернулся разведывательный корабль «Иван Хурс». Экипаж российского судна отразил атаку украинских быстроходных катеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымЧерноморский Флот РФСевастополь

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