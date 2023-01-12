«Необоснованные решения и косяки»: Смена руководства спецоперацией вызвала вопросы
Шойгу сменил главу объединенной группировки войск на Украине, вместо генерала Суровикина ее возглавил начальник Генштаба Герасимов, с критикой против которого выступали в ЧВК "Вагнер".
11 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу произвёл новые назначения руководства Специальной военной операцией (СВО). Командующим Объединённой группировкой войск (сил) стал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, который был в октябре 2022 года назначен командующим Объединённой группировкой войск в зоне СВО, стал заместителем Герасимова. Заместителями Герасимова также были назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
«Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - подчеркнули в военном ведомстве.
Такую рокировку в командовании оценили неоднозначно. Так, военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что «на Суровикина пытаются «вешать всех собак».
«Человек стабилизировал фронт, начал важное дело, которое до него никто не начинал — заставил войска закапываться. Плохо ли, хорошо, но он уплотнил мобилизованными боевые порядки. Это тоже прямая заслуга Суровикина. И в моменте, когда Пригожин, ЧВК «Вагнер» (молодцы, безусловно) развили наступление на Бахмут и Соледар, это произошло в период командования Суровикиным СВО. Если все косяки — его, то и все плюсы — его. Напомню лишь только, что именно Герасимов планировал операцию в феврале прошлого года. Как она пошла, другой вопрос», - написал аналитик.
Со своей стороны, военный историк Евгений Норин в беседе с НСН объяснил, что подобные кадровые перестановки связаны с возможным наступлением с нового направления в ходе СВО.
«Допускаю, что Суровикин назначен командовать уже существующим фронтом, соответственно, какой-то новый человек будет заниматься новым направлением, а Герасимов займется координацией их работы. Судя по текущим кадровым перестановкам, такой вариант вполне возможен», — сказал Норин.
А член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал главной задачей нового руководства перемещение линии фронта от крупных городов ДНР и ЛНР, чтобы украинские военные не могли больше обстреливать Донецк и другие крупные города.
«Наверное, у Суровикина не было достаточных полномочий. Сам ход операции стал таким, что руководить должен человек, который непосредственно отвечает за все вооруженные силы», — сказал он РБК.
Назначение Герасимова прокомментировал и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). В своих оценках он был эмоционален и заявил, что якобы именно Герасимов несет ответственность за ряд неких необоснованных решений в ходе спецоперации, в том числе за деэскалации.
«Он сейчас назначен непосредственно руководить войсками на поле боя. Ничего хорошего я от этого не ожидаю. Серьезных изменений на фронте не произойдет», - заявил Стрелков RTVI.
Стоит отметить, что серьезная перестановка произошла на фоне крупного успеха ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Накануне сообщалось, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин несколько раз подчеркивал, что город брали только «вагнеровцы». Он также опубликовал фото и видео из шахт Соледара. При этом позже ситуацию в Соледаре прокомментировали в Минобороны РФ и чеченском спецназе «Ахмат». Минобороны РФ сообщило, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе. В «Ахмате» заявили о зачистке города и своей причастности к этому процессу.
В конце декабря Пригожин жестко раскритиковал Валерия Герасимова и экстренно посетил своих бойцов из «Группы Вагнера» на Бахмутском фронте, которые пожаловались на отсутствие артиллерийских боеприпасов. А бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН еще тогда отмечал, что «Герасимов абсолютно не соответствует занимаемой должности».
«Нам срочно необходимо менять генералитет, который не соответствует своим профессиональным требованиям», - сказал Стрелков.
Позже основатель ЧВК «Вагнер» в комментарии НСН признался, что формулировки в адрес Герасимова должны были быть более корректными.
«Что касается обращения к Герасимову, я согласен с тем, что формулировки должны быть более корректны. Однако, в проблемах, которые существуют, необходимо совместно разбираться», - отметил Пригожин.
Еще одно серьезное назначение случилось 9 января, но оно не стало таким громким. Так, СМИ сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. В ноябре сообщалось об отстранении Лапина от руководства группировкой «Центр» на Украине. Его деятельность на этом посту критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В самом министерстве обороны кадровые перестановки не комментировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что не может подтвердить информацию о назначении Лапина.
Но возможные задачи Лапина на новом посту озвучил экс-главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ (в 2008-2010 годах, - прим. НСН), генерал армии Владимир Болдырев.
«Лапин один из самых достойных и подготовленных генералов. Должность, на которую его назначили, большая и ответственная. Задачи будут стоять серьезные. В первую очередь начальник штаба занимается планированием, применением Сухопутных войск, мобилизацией резервов, вопросами территориальной обороны, строительством. Он вполне с этим справится, потому назначение правильное. Генерал покажет себя с наилучшей стороны», - сказал Болдырев в беседе с НСН.
В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал «недоразумением» назначение Лапина. В своем Telegram-канале он заявил, что под командованием Лапина российские войска были вынуждены оставить Балаклею и Изюм.
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