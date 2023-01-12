«Необоснованные решения и косяки»: Смена руководства спецоперацией вызвала вопросы

Такую рокировку в командовании оценили неоднозначно. Так, военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что «на Суровикина пытаются «вешать всех собак».

«Человек стабилизировал фронт, начал важное дело, которое до него никто не начинал — заставил войска закапываться. Плохо ли, хорошо, но он уплотнил мобилизованными боевые порядки. Это тоже прямая заслуга Суровикина. И в моменте, когда Пригожин, ЧВК «Вагнер» (молодцы, безусловно) развили наступление на Бахмут и Соледар, это произошло в период командования Суровикиным СВО. Если все косяки — его, то и все плюсы — его. Напомню лишь только, что именно Герасимов планировал операцию в феврале прошлого года. Как она пошла, другой вопрос», - написал аналитик.

Со своей стороны, военный историк Евгений Норин в беседе с НСН объяснил, что подобные кадровые перестановки связаны с возможным наступлением с нового направления в ходе СВО.

«Допускаю, что Суровикин назначен командовать уже существующим фронтом, соответственно, какой-то новый человек будет заниматься новым направлением, а Герасимов займется координацией их работы. Судя по текущим кадровым перестановкам, такой вариант вполне возможен», — сказал Норин.



А член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал главной задачей нового руководства перемещение линии фронта от крупных городов ДНР и ЛНР, чтобы украинские военные не могли больше обстреливать Донецк и другие крупные города.

«Наверное, у Суровикина не было достаточных полномочий. Сам ход операции стал таким, что руководить должен человек, который непосредственно отвечает за все вооруженные силы», — сказал он РБК.

Назначение Герасимова прокомментировал и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). В своих оценках он был эмоционален и заявил, что якобы именно Герасимов несет ответственность за ряд неких необоснованных решений в ходе спецоперации, в том числе за деэскалации.