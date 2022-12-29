Пригожин ответил генералу Соболеву, назвав роль ЧВК «Вагнер» в СВО одной из решающих
Основатель этой ЧВК Евгений Пригожин сказал НСН, что в проблемах, которые существуют в ВС РФ, нужно разбираться.
Частная военная компания «Вагнер» играет одну из решающей ролей в зоне проведения военной спецоперации на Украине, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии НСН.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что критика Минобороны, Генштаба, звучащая со стороны ЧВК «Вагнер», неприемлема во время проведения боевых действий. Парламентарий также отметил, что «вагнеровцы» не играют ключевой роли в СВО. Пригожин с такой позицией не согласен.
«Виктор Иванович Соболев выражает собственную позицию, а не позицию Комитета по обороне. Каждый имеет право на свое мнение. Могу сказать, что ЧВК «Вагнер» сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО», - ответил Пригожин, не став вдаваться в детали.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором бойцы ЧВК нецензурно высказываются о главе Генштаба МО РФ, жалуясь, в том числе, что из-за нехватки артиллерийских припасов несут большие потери, чем это могло бы быть. Известно, что Пригожин пообещал им решать проблему.
В беседе с НСН он признал, что формулировки были жестковаты.
«Что касается обращения к Герасимову, я согласен с тем, что формулировки должны быть более корректны. Однако, в проблемах, которые существуют, необходимо совместно разбираться», - сказал Пригожин.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал НСН, что глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов не справляется со своими обязанностями, и что согласен с Евгением Пригожиным в части критики.
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