Пригожин ответил генералу Соболеву, назвав роль ЧВК «Вагнер» в СВО одной из решающих

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что критика Минобороны, Генштаба, звучащая со стороны ЧВК «Вагнер», неприемлема во время проведения боевых действий. Парламентарий также отметил, что «вагнеровцы» не играют ключевой роли в СВО. Пригожин с такой позицией не согласен.

«Виктор Иванович Соболев выражает собственную позицию, а не позицию Комитета по обороне. Каждый имеет право на свое мнение. Могу сказать, что ЧВК «Вагнер» сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО», - ответил Пригожин, не став вдаваться в детали.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором бойцы ЧВК нецензурно высказываются о главе Генштаба МО РФ, жалуясь, в том числе, что из-за нехватки артиллерийских припасов несут большие потери, чем это могло бы быть. Известно, что Пригожин пообещал им решать проблему.

В беседе с НСН он признал, что формулировки были жестковаты.

«Что касается обращения к Герасимову, я согласен с тем, что формулировки должны быть более корректны. Однако, в проблемах, которые существуют, необходимо совместно разбираться», - сказал Пригожин.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал НСН, что глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов не справляется со своими обязанностями, и что согласен с Евгением Пригожиным в части критики.

