Новый фронт: Последует ли масштабное наступление после назначения Герасимова
Назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск может быть связано с открытием нового фронта, сказал НСН Евгений Норин.
Судя по кадровым перестановкам, в ближайшее время возможно наступление с нового направления в ходе спецоперации. Об этом НСН заявил военный историк Евгений Норин.
Ранее Минобороны сообщило, что начальник Генштаба Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Заместителем Герасимова назначен генерал Сергей Суровикин. В Минобороны объяснили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, а также необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск. Норин предположил, что назначение Герасимова связано с планированием наступления с нового направления.
«Допускаю, что Суровикин назначен командовать уже существующим фронтом, соответственно, какой-то новый человек будет заниматься новым направлением, а Герасимов займется координацией их работы. Судя по текущим кадровым перестановкам, такой вариант вполне возможен», — сказал Норин.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал Герасимова вслед за основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он отметил, что России необходимо срочно менять генералитет, который не соответствует своим профессиональным требованиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru