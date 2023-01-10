«Мобилизация и оборона»: Экс-главком Сухопутных войск Болдырев назвал срочные задачи Лапина
Перед генералом-полковником Лапиным будет стоять задача по организации и применении Сухопутных войск, сказал НСН Владимир Болдырев.
Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ (в 2008-2010 годах, - прим. НСН), генерал армии Владимир Болдырев заявил в беседе с НСН, что перед генерал-полковником Александром Лапиным будут поставлены задачи по применению Сухопутных войск, мобилизации резервов и территориальной обороны.
Ранее информагентства РБК и URA.RU со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Минувшей осенью его деятельность на посту командующего группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Болдырев считает, что Лапин проявит себя на новой должности.
«Лапин один из самых достойных и подготовленных генералов. Должность, на которую его назначили, большая и ответственная. Задачи будут стоять серьезные. В первую очередь начальник штаба занимается планированием, применением Сухопутных войск, мобилизацией резервов, вопросами территориальной обороны, строительством. Он вполне с этим справится, потому назначение правильное. Генерал покажет себя с наилучшей стороны», - сказал Болдырев.
Собеседник НСН отметил, что на критику Лапина Кадыров и Пригожин права не имели.
«Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», - резюмировал Болдырев.
В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал «недоразумением» назначение Лапина. В своем Telegram-канале он напомнил, что под командованием Лапина российские войска были вынуждены оставить Балаклею и Изюм. Кадыров ранее критиковал Лапина за оставление Красного Лимана.
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