Стрелков поддержал Пригожина против начальника Генштаба
Бывший министр обороны ДНР сказал НСН, что глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов не справляется со своими обязанностями.
России необходимо срочно менять генералитет, который не соответствует своим профессиональным требованиям, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
Ранее сегодня главу Генштаба МО РФ Валерия Герасимова также раскритиковал и бизнесмен Евгений Пригожин. Он экстренно посетил своих бойцов из «Группы Вагнера» на Бахмутском фронте. Они пожаловались на отсутствие артиллерийских боеприпасов, в связи с этим они не могут помочь своей пехоте, которая без этого несет большие, чем это могло быть, потери под Бахмутом, передают Telegram-каналы.
«То, что Герасимов абсолютно не соответствует занимаемой должности, в этом я полностью солидарен со всеми, кто отзывается о Герасимове таким образом. Его должен судить военный суд за планирование той операции, которую он осуществил в марте текущего года. Я не поддерживаю критику Пригожина, я эту критику говорил намного раньше, с начала спецоперации. Нам срочно необходимо менять генералитет, который не соответствует своим профессиональным требованиям», - сказал Стрелков.
Со своей стороны, экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.
«Как военный человек я считаю, что когда идет в**** (спецоперация - прим. НСН) критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными – у него частная военная компания, а это незаконно. Станет ли лучше? Кто займет это место? Сделали сейчас единое командование военной операции – это правильно, но нужно еще создать три фронтовых объединения. Обстановка стабилизировалась, улучшилась система управления соединениями и частями СВО. Уверен, что все это даст нормальные результаты. Нужна жесткая централизация, ответственность за выполнение задач», - резюмировал Соболев.
Помимо Евгения Пригожина решения Генштаба ранее критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Недавно президент РФ Владимир Путин дал Минобороны РФ указание оперативно реагировать на критику в адрес ведомства.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН объяснил свое возвращение со спецоперации.
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