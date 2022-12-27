Стрелков поддержал Пригожина против начальника Генштаба

Со своей стороны, экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.

«Как военный человек я считаю, что когда идет в**** (спецоперация - прим. НСН) критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными – у него частная военная компания, а это незаконно. Станет ли лучше? Кто займет это место? Сделали сейчас единое командование военной операции – это правильно, но нужно еще создать три фронтовых объединения. Обстановка стабилизировалась, улучшилась система управления соединениями и частями СВО. Уверен, что все это даст нормальные результаты. Нужна жесткая централизация, ответственность за выполнение задач», - резюмировал Соболев.

Помимо Евгения Пригожина решения Генштаба ранее критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Недавно президент РФ Владимир Путин дал Минобороны РФ указание оперативно реагировать на критику в адрес ведомства.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН объяснил свое возвращение со спецоперации.

