Накануне руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что украинские силы применили химическое оружие при обстреле российских позиций на запорожском направлении. Рогов отметил, что никто из бойцов за медицинской помощью не обращался.

«Не подтверждается никем. Пострадавших нигде нет, за помощью никто не обращался. Я не знаю, как определили, что химическое оружие там было. Я в полемику с Рогозиным вступать не буду, но подтвердить или опровергнуть данную информацию не могу», - подчеркнул собеседник НСН.