«Не подтверждается никем»: Рогов о применении химоружия в Запорожье

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть применение химоружие в понедельник, сказал Рогов в эфире НСН.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН не смог подтвердить применение химоружия ВСУ 29 мая на Запорожском направлении.

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Накануне руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что украинские силы применили химическое оружие при обстреле российских позиций на запорожском направлении. Рогов отметил, что никто из бойцов за медицинской помощью не обращался.

«Не подтверждается никем. Пострадавших нигде нет, за помощью никто не обращался. Я не знаю, как определили, что химическое оружие там было. Я в полемику с Рогозиным вступать не буду, но подтвердить или опровергнуть данную информацию не могу», - подчеркнул собеседник НСН.

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По его словам, всем стоит четко понимать, где применяется химоружие, а где - нет. Рогов отметил, что не стоит бросаться громкими фразами.

«Нужно четко понимать, что есть химоружие, а что – нет. Когда мы, например, использовали дроны-камикадзе с перцем обычным, украинская сторона тоже кричала о применении химоружия. Понятное дело, что ни о какой химии речи тут не идет. Не удивлюсь, если сейчас такая же ситуация. Самое главное – себя не напугать. Каждое слово нужно взвешивать перед тем, как его произносить», - разъяснил глава пророссийского движения.

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Рогов напомнил про подтвержденный случай применения химоружия в конце апреля.

«Подтвержденный факт применения химоружия на запорожском направлении был зафиксирован в конце апреля. Тогда боец получил химический ожог. Тогда ему была быстро оказала медицинская помощь. Насколько мне, как гражданскому лицу, известно, на те места, где было применено химическое оружие, были доставлены дополнительные комплекты химзащиты», - резюмировал Рогов.

Ранее Минобороны сообщало, что украинские власти готовят провокацию в Сумской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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