Оливия Уайлд претендует на историческое достижение на «Оскаре»

В случае если прогнозы оправдаются, Оливия Уайлд войдёт в историю «Оскара» как первая женщина, номинированная на актёрскую награду за исполнение роли в собственной картине. Для мужчин такой прецедент уже случался — подобных случаев в истории премии насчитывается восемь. В Variety также полагают, что «Приглашение» вполне способно стать одним из ключевых фаворитов наградного сезона, несмотря на сильную конкуренцию со стороны других достойных работ.

Мировая премьера фильма состоялась 10 июля. Сюжет строится вокруг супружеской пары, отношения в которой заметно охладели, но супругов по‑прежнему объединяет общее увлечение — они любят обсуждать соседей и в какой‑то момент решают пригласить их к себе в гости. Помимо Оливии Уайлд, в картине снялись Эдвард Нортон (известный по фильму «Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия») и Пенелопа Крус («Всё о моей матери»).

Лента получила тёплый приём и у профессиональных критиков, и у зрителей: на платформе Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от обозревателей достиг 96%, а от пользователей — 89%.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что шансы российского актера Юры Борисова получить премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный интеллект» увеличат отношение к нему в Голливуде и «оскаровский шлейф».

