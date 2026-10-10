Оливия Уайлд претендует на историческое достижение на «Оскаре»
Журнал Variety представил свои предположения относительно номинантов на премию «Оскар‑2027». В числе потенциальных претендентов — комедия «Приглашение» режиссёра Оливии Уайлд: по мнению журналистов, фильм может претендовать сразу на две номинации — «Лучший режиссёр» и «Лучшая женская роль».
В случае если прогнозы оправдаются, Оливия Уайлд войдёт в историю «Оскара» как первая женщина, номинированная на актёрскую награду за исполнение роли в собственной картине. Для мужчин такой прецедент уже случался — подобных случаев в истории премии насчитывается восемь. В Variety также полагают, что «Приглашение» вполне способно стать одним из ключевых фаворитов наградного сезона, несмотря на сильную конкуренцию со стороны других достойных работ.
Мировая премьера фильма состоялась 10 июля. Сюжет строится вокруг супружеской пары, отношения в которой заметно охладели, но супругов по‑прежнему объединяет общее увлечение — они любят обсуждать соседей и в какой‑то момент решают пригласить их к себе в гости. Помимо Оливии Уайлд, в картине снялись Эдвард Нортон (известный по фильму «Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия») и Пенелопа Крус («Всё о моей матери»).
Лента получила тёплый приём и у профессиональных критиков, и у зрителей: на платформе Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от обозревателей достиг 96%, а от пользователей — 89%.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что шансы российского актера Юры Борисова получить премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный интеллект» увеличат отношение к нему в Голливуде и «оскаровский шлейф».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Оливия Уайлд претендует на историческое достижение на «Оскаре»
- Кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России
- В НАТО опровергли сообщения о планах на Калининград
- Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 млн
- Лантратова сообщила о готовности Мелании Трамп подключиться к помощи Алешкам
- СМИ: Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России
- Трамп заявил, что Украине пора сменить президента
- Майк Тайсон резко отреагировал на слова Зеленского в адрес Трампа
- Наруто возвращается на экраны с новым аниме и перезагрузкой Сакуры
- СМИ сообщили о пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда