Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 млн
Аукционный дом Heritage Auctions 12 ноября проведёт торги, на которых будет представлен световой меч Дарта Вейдера — тот самый, что появлялся в картинах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». По данным пресс‑службы аукциона, стартовая оценка этого лота — не менее 1 миллиона долларов.
Этот реквизит задействовали в сценах поединков Вейдера с Люком Скайуокером, включая ключевой эпизод, где ситх открывает герою тайну его происхождения. Подлинность оружия удалось подтвердить путём сопоставления с кадрами из фильмов.
Аукцион под названием Ultimate Star Wars Auction соберёт множество памятных предметов из вселенной «Звёздных войн»: в него войдут вещи из всех девяти эпизодов саги, а также из других кинокартин и сериалов франшизы. Так, на торги выставят карабин Бобы Фетта из ленты «Империя наносит ответный удар» — его оценивают минимум в 100 тысяч долларов. Ещё в списке лотов — дуэльные мечи Оби‑Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из фильма «Месть ситхов»: каждый из них предварительно оценён не менее чем в 10 тысяч долларов.
Помимо этого, коллекционерам предложат и другие раритеты: третий вариант сценария оригинальных «Звёздных войн» (1977 год) с автографом актёра Энтони Дэниелса, руку куклы Йоды, а также шлем пилота истребителя TIE из фильма «Изгой‑один. Звёздные войны: Истории».
Ранее мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол «рукой Бога», продали на аукционе Heritage за $3,35 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 млн
- Лантратова сообщила о готовности Мелании Трамп подключиться к помощи Алешкам
- СМИ: Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России
- Трамп заявил, что Украине пора сменить президента
- Майк Тайсон резко отреагировал на слова Зеленского в адрес Трампа
- Наруто возвращается на экраны с новым аниме и перезагрузкой Сакуры
- СМИ сообщили о пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда
- Кобахидзе оценил решение по санкциям против России
- Слюсарь: Два судна повреждены после атаки ВСУ в Азове Ростовской области
- ВС России поразили в Киеве ЦОД, действующий в интересах ВСУ