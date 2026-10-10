Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 млн

Этот реквизит задействовали в сценах поединков Вейдера с Люком Скайуокером, включая ключевой эпизод, где ситх открывает герою тайну его происхождения. Подлинность оружия удалось подтвердить путём сопоставления с кадрами из фильмов.

Аукцион под названием Ultimate Star Wars Auction соберёт множество памятных предметов из вселенной «Звёздных войн»: в него войдут вещи из всех девяти эпизодов саги, а также из других кинокартин и сериалов франшизы. Так, на торги выставят карабин Бобы Фетта из ленты «Империя наносит ответный удар» — его оценивают минимум в 100 тысяч долларов. Ещё в списке лотов — дуэльные мечи Оби‑Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из фильма «Месть ситхов»: каждый из них предварительно оценён не менее чем в 10 тысяч долларов.

Помимо этого, коллекционерам предложат и другие раритеты: третий вариант сценария оригинальных «Звёздных войн» (1977 год) с автографом актёра Энтони Дэниелса, руку куклы Йоды, а также шлем пилота истребителя TIE из фильма «Изгой‑один. Звёздные войны: Истории».

Ранее мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол «рукой Бога», продали на аукционе Heritage за $3,35 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

