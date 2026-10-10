Кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России

Кабмин объявил о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России.



Мера реализуется в рамках договорённостей между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом и начнёт действовать с 10 октября. На первом этапе на внешние рынки планируется поставить 500 тысяч тонн дизеля.

Нефтяные компании, согласовав действия с правительством, оперативно начнут заключать контракты на зарубежные поставки. По словам министра энергетика Александра Новака, текущие объёмы производства позволяют одновременно удовлетворять спрос внутри страны и наращивать экспорт — интересы российских потребителей не пострадают.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие недели США планируют согласовать предложение по Украине.

