Наруто возвращается на экраны с новым аниме и перезагрузкой Сакуры

Действие проекта развернётся в промежуточный период между оригинальным сериалом «Наруто» и «Шиппуденом». В центре повествования — Команда 7: Наруто, Саске, Сакура и Какаси.

История проекта началась в 2023 году: тогда к 20‑летию аниме анонсировали четыре юбилейных эпизода, но их выпуск отложили на неопределённое время. Сейчас задумка трансформировалась в полноценный мини‑сериал. В презентации приняли участие Дзюнко Такэути (актриса озвучки Наруто), Нориаки Сугияма (голос Саске) и Ёсихиро Томинага — исполнительный продюсер студии PIERROT FILMS.

Параллельно ведётся работа над полнометражной экранизацией, которую выпускает Lionsgate. Постановщиком картины стал Дестин Дэниэль Креттон (режиссёр фильма «Человек‑паук 4: Новый день»), а над сценарием он трудится совместно с Тэшей Хуо. Создатель манги Масаси Кисимото открыто одобрил выбор режиссёра, назвав Креттона «идеальным кандидатом» для проекта.

Фильм получил рабочее название «Наруто. Новая история Сакуры». По сведениям инсайдеров, в основе ленты останется сюжетная арка «Миссия в Страну Волн», однако в неё внесут существенные правки. Так, у Сакуры появится более развёрнутая предыстория: её отец погибнет во время нападения Девятихвостого, отношения с матерью обострятся, а собственные способности проявятся ещё до начала обучения у Цунаде. Кроме того, в фильме Наруто будет увлечён историей мира ниндзя и не будет испытывать романтических чувств к Сакуре.

Претерпят изменения и правила, касающиеся джинчурики: теперь возможность стать носителем хвостатого зверя будет обусловлена принадлежностью к определённой кровной линии. Совместимость с Девятихвостым Наруто унаследует от матери — и окажется единственным подходящим кандидатом. Такие отступления от оригинала уже вызвали разочарование среди поклонников франшизы.

Начало съёмок запланировано на январь 2027 года, а завершить их рассчитывают к августу того же года.

Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказывал НСН, что раньше аниме воспринималось, как нишевый контент, однако в современной России к этому жанру интерес проявляет уже довольно широкая молодая аудитория.

