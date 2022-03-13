Столтенберг заподозрил Россию в намерении применить химоружие

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», - заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.

Генсек НАТО также подчеркнул, что это было бы «военным преступлением», отмечает РИА Новости.

Ранее Россия заявила об обнаружении на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Минобороны США. ООН заявляла, что не имеет мандата для расследования ситуации.

Ранее член-корреспондент Академии наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о необходимости расследования действий Украины и США.

«Россия должна своими изысканиями поделиться и объявить во всеуслышание «и граду, и миру», как говорит Папа Римский, о том, что США и Украина являются злостными нарушителями действующей международной Конвенции ООН о запрещении производства и использования бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Эти государства нарушили конвенцию. Считаю, что данный вопрос нужно поднять в ООН, Совбезе ООН, потому что он требует особого внимания, его нельзя замалчивать. Это надо сделать самым быстрым образом», - заявил собеседник НСН.

