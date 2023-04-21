Рогов: ВСУ попытались применить химоружие на запорожском направлении
21 апреля 202313:02
Украинские войска попытались использовать химическое оружие на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВСУ попытались применить неизвестное вещество при помощи беспилотников.
«Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — написал глава пророссийского движения в своем Telegram-канале.
Рогов указал, что на случай подобных атак российским военным доставили на передовую комплекты химзащиты.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- В Госдуме предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных
- В МИД России рассказали о трудностях ЕС и США из-за Украины
- Онищенко: В группы риска по кори входят сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ
- Великобритания ввела санкции против пяти россиян из-за дела Кара-Мурзы
- Мавзолей Ленина закроют на три недели
- Песков: запрет на экспорт в Россию и другие санкции приведут к кризису мировой экономики
- Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
- Криштиану Роналду избежал наказания за скандальный жест после матча с «Аль-Хилялем»
- Рейтинг Макрона опустился до рекордного минимума
- Рогов: ВСУ попытались применить химоружие на запорожском направлении
21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru