Рогов: ВСУ попытались применить химоружие на запорожском направлении

Украинские войска попытались использовать химическое оружие на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По словам Рогова, ВСУ попытались применить неизвестное вещество при помощи беспилотников.

«Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — написал глава пророссийского движения в своем Telegram-канале.

Рогов указал, что на случай подобных атак российским военным доставили на передовую комплекты химзащиты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Химическое ОружиеУкраинаВСУ

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