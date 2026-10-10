Лантратова сообщила о готовности Мелании Трамп подключиться к помощи Алешкам

В публикации Лантратова отметила, что российская сторона поддерживает контакт с американскими представителями и командой Мелании Трамп. Сейчас ведутся непростые переговоры: обсуждается, как организовать поставку гуманитарных грузов и вывезти из города людей, которым срочно нужна помощь.

По оценке омбудсмена, гуманитарный кризис в Алешках возник из‑за искусственно созданной Украиной блокады. Лантратова пояснила, что доставке помощи препятствуют дроны, контролирующие дороги, а также дистанционно установленные мины на трассах. В результате всё, что удаётся привезти в город, местные жители переносят вручную либо на велосипедах.

Яна Лантратова подчеркнула: чтобы обеспечить жителей необходимыми ресурсами и эвакуировать нуждающихся, необходимо прекратить атаки и обезвредить минные заграждения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в Алешках остаётся порядка 1300 человек. Он добавил, что эти люди не представляют, как жить за пределами города, где прошла вся их жизнь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

