Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении

По его словам, химические боеприпасы вызывают у пострадавших бойцов слезотечение и удушье. Рогозин подчеркнул, что подобные обстрелы химоружием происходят практически каждый день.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска попытались использовать химическое оружие на Запорожском направлении.

Рогов указал, что на случай подобных атак российским военным доставили на передовую комплекты химзащиты, передает «Радиоточка НСН».

