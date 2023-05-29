Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении
Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что украинские силы применили химическое оружие при обстреле российских позиций на запорожском направлении.
По его словам, химические боеприпасы вызывают у пострадавших бойцов слезотечение и удушье. Рогозин подчеркнул, что подобные обстрелы химоружием происходят практически каждый день.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска попытались использовать химическое оружие на Запорожском направлении.
Рогов указал, что на случай подобных атак российским военным доставили на передовую комплекты химзащиты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенаторы предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии
- Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары
- Мишустин поручил проанализировать возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг
- СМИ: Илон Маск может посетить Китай на этой неделе
- Суд оправдал обвиняемых в смертельной перестрелке под Ростовом
- СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада
- Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении
- Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника
- На Украине перенесли День Победы
- СМИ: Певица Слава попала в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru