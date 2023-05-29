Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении

Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что украинские силы применили химическое оружие при обстреле российских позиций на запорожском направлении.

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По его словам, химические боеприпасы вызывают у пострадавших бойцов слезотечение и удушье. Рогозин подчеркнул, что подобные обстрелы химоружием происходят практически каждый день.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска попытались использовать химическое оружие на Запорожском направлении.

Рогов указал, что на случай подобных атак российским военным доставили на передовую комплекты химзащиты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияХиморужиеДмитрий Рогозин

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