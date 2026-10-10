СМИ сообщили о пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

В результате ЧП ранения получили несколько человек. По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия было много пострадавших. К аэропорту направили более десяти машин скорой помощи. Пассажиров эвакуировали из здания.

Из‑за инцидента авиакомпании начали отменять рейсы.

На этой неделе аэропорт Эр‑Рияда уже дважды подвергался атакам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

