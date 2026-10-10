СМИ сообщили о пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда
В международном аэропорту Эр‑Рияда (столица Саудовской Аравии) прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и источники, знакомые с ситуацией.
В результате ЧП ранения получили несколько человек. По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия было много пострадавших. К аэропорту направили более десяти машин скорой помощи. Пассажиров эвакуировали из здания.
Из‑за инцидента авиакомпании начали отменять рейсы.
На этой неделе аэропорт Эр‑Рияда уже дважды подвергался атакам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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