В НАТО опровергли сообщения о планах на Калининград

Адмирал заявил, что сообщения в СМИ о подобной угрозе опираются на «несуществующий сценарий». По его словам, НАТО не преследует цель вступить в прямое противостояние, но при этом располагает всем необходимым для отстаивания своих интересов.

Драгоне уточнил: альянс не нацелен на эскалацию конфликта, однако имеет достаточный арсенал и военную мощь, чтобы надёжно сдерживать потенциальные угрозы и оперативно реагировать на возможную агрессию оппонентов.

Оценивая обстановку на восточном фланге НАТО, глава военного комитета признал её непростой, но подчеркнул, что силы альянса полностью контролируют ситуацию.

Ранее посольство России в Бельгии в своем комментарии бельгийскому МИД и НАТО указало, что действия альянса вблизи Калининградской области увеличивают возможность прямого вооруженного столкновения.

