В НАТО опровергли сообщения о планах на Калининград
Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью изданию La Repubblica опроверг планы Североатлантического альянса по блокировке Калининградской области.
Адмирал заявил, что сообщения в СМИ о подобной угрозе опираются на «несуществующий сценарий». По его словам, НАТО не преследует цель вступить в прямое противостояние, но при этом располагает всем необходимым для отстаивания своих интересов.
Драгоне уточнил: альянс не нацелен на эскалацию конфликта, однако имеет достаточный арсенал и военную мощь, чтобы надёжно сдерживать потенциальные угрозы и оперативно реагировать на возможную агрессию оппонентов.
Оценивая обстановку на восточном фланге НАТО, глава военного комитета признал её непростой, но подчеркнул, что силы альянса полностью контролируют ситуацию.
Ранее посольство России в Бельгии в своем комментарии бельгийскому МИД и НАТО указало, что действия альянса вблизи Калининградской области увеличивают возможность прямого вооруженного столкновения.
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