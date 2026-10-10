В НАТО опровергли сообщения о планах на Калининград

Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью изданию La Repubblica опроверг планы Североатлантического альянса по блокировке Калининградской области.

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Адмирал заявил, что сообщения в СМИ о подобной угрозе опираются на «несуществующий сценарий». По его словам, НАТО не преследует цель вступить в прямое противостояние, но при этом располагает всем необходимым для отстаивания своих интересов.

Драгоне уточнил: альянс не нацелен на эскалацию конфликта, однако имеет достаточный арсенал и военную мощь, чтобы надёжно сдерживать потенциальные угрозы и оперативно реагировать на возможную агрессию оппонентов.

Оценивая обстановку на восточном фланге НАТО, глава военного комитета признал её непростой, но подчеркнул, что силы альянса полностью контролируют ситуацию.

Ранее посольство России в Бельгии в своем комментарии бельгийскому МИД и НАТО указало, что действия альянса вблизи Калининградской области увеличивают возможность прямого вооруженного столкновения.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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