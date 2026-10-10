Майк Тайсон резко отреагировал на слова Зеленского в адрес Трампа
Боксёр Майк Тайсон бурно отреагировал на слова Владимира Зеленского, в которых тот критиковал Дональда Трампа. На этот эпизод 10 октября обратил внимание журналист Александр Юнашев.
Ситуация развернулась в ходе общения американского президента с прессой. Репортёры зачитали Трампу высказывание Зеленского: украинский лидер расценил новую энергетическую договорённость между Вашингтоном и Москвой как свидетельство слабости администрации США. В подтверждение журналисты показали президенту видеозапись на мобильном телефоне. В этот момент стоявший позади Трампа Тайсон заметно напрягся — он резко переменился в лице и метнул суровый взгляд на гаджет.
Напомним, 9 октября Владимир Зеленский выступил с критикой соглашения, достигнутого Трампом и российским президентом Владимиром Путиным: речь шла о снятии ограничений на поставки российского дизельного топлива. По заявлениям Трампа, Москва готова направить на рынки США и мира свыше 300 тысяч тонн горючего.
До этого Зеленский неоднократно высказывал претензии к администрации Белого дома, указывая на недостаточный уровень поддержки Украины. Он настаивал на том, чтобы США усилили давление на Россию и увеличили объём помощи Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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