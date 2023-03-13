«Распылят с дронов»: Украина попытается применить химоружие на территории России

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил НСН, что ВСУ уже применяли химическое оружие в Артемовске и на Херсонском направлении.

Украина создала террористическую сеть в России и может попытаться применить химическое оружие, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для службы в ВСУ и отправки в зону СВО. По его слова, речь идет о тех, кто имеет гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины.

«Вероятность того, что ВСУ могут применить химическое или биологическое оружие достаточно высока. Диверсия может быть совершена на территории России. Украинская террористическая сеть в России создана, это не вызывает никаких сомнений. Тут можно вспомнить и подрыв Крымского моста, убийство Дарьи Дугиной, многочисленные взрывы и пожары, которые происходят в тех точках, до которых украинцы могут дотянуться», - отметил Никулин.

По его словам, ВСУ для своих целей уже использовали хлорциан, который можно распылить с дронов, также в теплое время года есть вариант «действовать» через воду.

«Кошмарят» регионы. ВСУ предпринимают новые попытки диверсий

«Попытки применения химического оружия уже были неоднократно зафиксированы. Это и хлорциан, который ВСУ использовали против наступающих колонн «Вагнера» в Артемовске, на Херсонском направлении такие факты были, ничего удивительного. Чаще всего распыляют с дронов. Когда наступит теплое время, могут воду заразить той же самой холерой, с холерой они работали в Мариуполе, это мы знаем точно», - рассказал собеседник НСН.

Никулин добавил, что любое затягивание конфликта только увеличивает риски химической и биологической войны.

«Противодействовать этому можно, если наступление будет стремительным, решительным. Если мы нанесем сокрушительное поражение ВСУ, все их планы не будут реализованы. Любое затягивание конфликта увеличивает риски биологической и химической войны», - добавил он.

В конце февраля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские военнослужащие активно применяют химическое оружие – в основном с фосфором. По его словам, это «различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах, их скидывают с помощью боеприпасов, с беспилотных летательных аппаратов и прочими способами».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ХиморужиеВСУУкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры