«Распылят с дронов»: Украина попытается применить химоружие на территории России

Украина создала террористическую сеть в России и может попытаться применить химическое оружие, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для службы в ВСУ и отправки в зону СВО. По его слова, речь идет о тех, кто имеет гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины.

«Вероятность того, что ВСУ могут применить химическое или биологическое оружие достаточно высока. Диверсия может быть совершена на территории России. Украинская террористическая сеть в России создана, это не вызывает никаких сомнений. Тут можно вспомнить и подрыв Крымского моста, убийство Дарьи Дугиной, многочисленные взрывы и пожары, которые происходят в тех точках, до которых украинцы могут дотянуться», - отметил Никулин.

По его словам, ВСУ для своих целей уже использовали хлорциан, который можно распылить с дронов, также в теплое время года есть вариант «действовать» через воду.