Минобороны: Украина планирует провокацию с химоружием под Одессой

Украинские спецслужбы готовят провокацию в Одесской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

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По его словам, ее целью является обвинение вооруженных сил России в применении химического оружия против мирного населения.

С этой целью в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня 2022 года прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами.

Мизинцев также отметил, что ВСУ готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье, чтобы спровоцировать ответный огонь российских войск.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил ситуацию с торговым центром в Кременчуге с «провокацией в Буче». В него попала ракета. Погибли не менее 10 человек.

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:ХиморужиеУкраинаОдесса
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