«Не головотяпство»: Военные высказались о предельном возрасте контрактников
Минобороны упрощает процедуру медосвидетельствования и меняет предельный возраст для контрактников.
Проект федерального закона об установлении предельного возраста пребывания на службе для контрактников в период мобилизации удален с портала проектов нормативных правовых актов.
Воевать до 70 лет?
В Министерстве обороны объяснили, что в ранее опубликованном документе не определены возрастные рамки для тех, кто пришел на службу до 24 июня 2023 года. Такую неопределенность планировалось исключить, пишет ТАСС.
По данным Минобороны, в Вооруженных Силах РФ служат 640 тысяч контрактников. В ведомстве предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Инициатива предполагает, что предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для высших офицеров составит 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет. Соболев поддержал эту инициативу оборонного ведомства.
Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что Минобороны не будет заниматься «головотяпством» и отправлять офицеров 65-70 лет на передовую.
«В таком возрасте будет тяжело находиться в поле, там же физическая нагрузка. Я полагаю, в любом случае будут выборочные должности. Никто не отправит 70-летнего человека служить танкистом, стрелком или артиллеристом. На обеспечивающие должности вполне можно нанимать таких людей: медики, тыловые служащие, повара и так далее. Я считаю, что это вполне допустимо. Нельзя эту инициативу рассматривать как попытку всех поголовно отправить в поле, это не головотяпство. Эта инициатива актуальна и необходима», - отметил генерал.
Ускорить отбор контрактников
В числе других нововведений для желающих служить по контракту – упрощение порядка прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА Новости. Постановление, которое позволит существенно сократить сроки отбора на военную службу, подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Новый порядок вводит для будущих контрактников одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного, которое включало предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня.
Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что военнослужащие более старшего поколения могут помогать в тылу. «Офицеры в возрасте 65-70 лет эффективны, они могут выполнять различные задачи», цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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