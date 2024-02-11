«Не головотяпство»: Военные высказались о предельном возрасте контрактников

В Министерстве обороны объяснили, что в ранее опубликованном документе не определены возрастные рамки для тех, кто пришел на службу до 24 июня 2023 года. Такую неопределенность планировалось исключить, пишет ТАСС.

По данным Минобороны, в Вооруженных Силах РФ служат 640 тысяч контрактников. В ведомстве предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Инициатива предполагает, что предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для высших офицеров составит 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет. Соболев поддержал эту инициативу оборонного ведомства.