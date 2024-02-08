«Эффективны и в 70»: Генералы о предельном возрасте контрактников

Ранее в Минобороны России предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Инициатива предполагает, что предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для высших офицеров составит 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет. Соболев поддержал эту инициативу оборонного ведомства.



«Я считаю, что это здравое решение. У нас же есть не только те части и подразделения, которые должны быть на переднем крае, есть же и тыловые соединения, которые выполняют вспомогательные функции. Что ж туда, молодежь брать что ли? Тот предел возраста, который указан в предложении Минобороны, вполне соответствует тем задачам, которые стоят перед нашими вооруженными силами. Офицеры в возрасте 65-70 лет эффективны, они могут выполнять различные задачи», - сказал собеседник НСН.