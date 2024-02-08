«Эффективны и в 70»: Генералы о предельном возрасте контрактников

Офицеры в возрасте 65-70 лет эффективны, они могут выполнять различные задачи, заявили НСН Виктор Соболев и Владимир Болдырев.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что военнослужащие более старшего поколения могут помогать в тылу.

Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа

Ранее в Минобороны России предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Инициатива предполагает, что предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для высших офицеров составит 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет. Соболев поддержал эту инициативу оборонного ведомства.

«Я считаю, что это здравое решение. У нас же есть не только те части и подразделения, которые должны быть на переднем крае, есть же и тыловые соединения, которые выполняют вспомогательные функции. Что ж туда, молодежь брать что ли? Тот предел возраста, который указан в предложении Минобороны, вполне соответствует тем задачам, которые стоят перед нашими вооруженными силами. Офицеры в возрасте 65-70 лет эффективны, они могут выполнять различные задачи», - сказал собеседник НСН.

Шойгу: Армия России в январе уничтожила более трех тысяч единиц техники ВСУ

Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что Минобороны не будет заниматься «головотяпством» и отправлять офицеров 65-70 лет на передовую.

«В таком возрасте будет тяжело находиться в поле, там же физическая нагрузка. Я полагаю, в любом случае будут выборочные должности. Никто не отправит 70-летнего человека служить танкистом, стрелком или артиллеристом. На обеспечивающие должности вполне можно нанимать таких людей: медики, тыловые служащие, повара и так далее. Я считаю, что это вполне допустимо. Нельзя эту инициативу рассматривать как попытку всех поголовно отправить в поле, это не головотяпство. Эта инициатива актуальна и необходима», - отметил генерал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры