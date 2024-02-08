МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива предполагает, что предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для высших офицеров составит 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет.
В Минобороны уточнили, что действующий на данный момент закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия закона). При этом верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты не были определены.
Ранее депутаты Государственной думы одобрили поправку о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы в армии с 27 до 30 лет при сохранении нижней планки в 18 лет. Документ вступил в действие с 1 января 2024 года без переходного периода, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru