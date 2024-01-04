Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников
Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться иностранцы, заключившие контракт с ВС или воинскими формированиями во время специальной военной операции либо проходящие военную службу в период СВО; уволенные с военной службы во время спецоперации; супруги, дети и родители иностранцев-контрактников.
«Министерству внутренних дел... Министерству обороны... Федеральной службе безопасности Российской Федерации: принять меры, направленные на реализацию настоящего указа; обеспечить условия для принесения присяги гражданина... лицами, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство», — говорится в документе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru