Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

Согласно указу, с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться иностранцы, заключившие контракт с ВС или воинскими формированиями во время специальной военной операции либо проходящие военную службу в период СВО; уволенные с военной службы во время спецоперации; супруги, дети и родители иностранцев-контрактников.

«Министерству внутренних дел... Министерству обороны... Федеральной службе безопасности Российской Федерации: принять меры, направленные на реализацию настоящего указа; обеспечить условия для принесения присяги гражданина... лицами, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство», — говорится в документе.

