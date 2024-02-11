Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов

Проект федерального закона об установлении предельного возраста пребывания на службе для контрактников в период мобилизации удален с портала проектов нормативных правовых актов.

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При попытке зайти на страницу появляется уведомление, что она не существует.

В Министерстве обороны объяснили, что в ранее опубликованном документе не определены возрастные рамки для тех, кто пришел на службу до 24 июня 2023 года. Такую неопределенность планировалось исключить, пишет ТАСС.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка прохождения медосвидетельствования для желающих служить по контракту. Решение о годности гражданина необходимо принять в течение пяти дней с момента получения медицинских документов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЗаконопроектМинобороны РФ

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