Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов
Проект федерального закона об установлении предельного возраста пребывания на службе для контрактников в период мобилизации удален с портала проектов нормативных правовых актов.
При попытке зайти на страницу появляется уведомление, что она не существует.
В Министерстве обороны объяснили, что в ранее опубликованном документе не определены возрастные рамки для тех, кто пришел на службу до 24 июня 2023 года. Такую неопределенность планировалось исключить, пишет ТАСС.
В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка прохождения медосвидетельствования для желающих служить по контракту. Решение о годности гражданина необходимо принять в течение пяти дней с момента получения медицинских документов, передает «Радиоточка НСН».
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