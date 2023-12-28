В Минобороны заявили, что в ВС России служат более 640 тысяч контрактников

Министерство обороны России сообщило, что в вооруженных силах служат по контракту более 640 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства «Армия в цифрах-2023».

Шойгу заявил, что за год на службу поступили 490 тысяч контрактников

Отмечается, что министерство раскрыло число контрактников впервые с начала специальной военной операции.

Кроме того, в Минобороны указали, что участие в СВО в составе отрядов БАРС приняли свыше 40 тысяч человек. Более 7 тысяч продолжают выполнение боевых задач.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в армию по контракту набрали 486 тысяч военных, и поток желающих служить не сокращается, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВооруженные Силы РФМинобороны

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