В Минобороны заявили, что в ВС России служат более 640 тысяч контрактников
Министерство обороны России сообщило, что в вооруженных силах служат по контракту более 640 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства «Армия в цифрах-2023».
Отмечается, что министерство раскрыло число контрактников впервые с начала специальной военной операции.
Кроме того, в Минобороны указали, что участие в СВО в составе отрядов БАРС приняли свыше 40 тысяч человек. Более 7 тысяч продолжают выполнение боевых задач.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в армию по контракту набрали 486 тысяч военных, и поток желающих служить не сокращается, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru