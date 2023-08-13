«На военные рельсы»! Россию призывают выйти из обороны и готовить мобрезерв
Задачи СВО невозможно выполнить, находясь в постоянной обороне, считает военкор Владимир Котенок. Для наступления все российское общество надо переводить на «военные рельсы». Но ситуация выправляется, отвечает замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Североатлантический альянс понадеялся на чудо при контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое НАТО пообещал Киев. Об этом заявил один из офицеров Соединённых Штатов, участвовавший в подготовке украинских военных. Журналисты издания сообщают, что Киев и западные союзники Украины начали обвинять друга друга в неудачах контрнаступления ВСУ. Об этом пишет газета The Times.
Так, армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации Минобороны РФ, за два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения, в частности 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские военные не имеют успеха ни на одном направлении.
Тем временем российская армия уверенно продвигается вперед. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ перешли в контратаку, отбрасывая ВСУ с юга Клещеевки.
По данным бойцов 83 бригады ВДВ РФ, в ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки.
Российские военные захватили «немалое количество пленных в окрестностях» села.
«По врагу активно работает российская артиллерия, нарастившая мощь обстрелов в последние дни», - говорится в Telegram-канале.
Группы боевиков ВСУ остаются в юго-западной части села.
Вооруженные силу Украины пытаются атаковать у Купянска, Донецка, Артёмовска и Кременной. ВС РФ отражает удары, сообщает Минобороны РФ 13 августа ситуацию по итогам прошедших суток.
На Купянском и Донецком направлениях отражено по шесть атак ВСУ.
Потери врага за сутки составили более 300 боевиков убитыми и ранеными, 3 бронемашины и 2 автомобиля, сообщают в оборонном ведомстве России.
На Краснолиманском направлении юго-восточнее населённого пункта Новоегоровка ЛНР российские военные отразили атаку штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ
ВСУ потеряли 45 боевиков убитыми, 3 ББМ, 4 пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Всего, по данным Министерство обороны России, с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военный корреспондент Юрий Котенок сравнивает потери воюющих сторон и призывает наладить систему подготовки мобрезерва, переведя общество на «военные рельсы».
«Понятно, что противника, который прёт с маниакальным упорством и несет страшные потери, изматываем в обороне. Но наши потери также, мягко говоря, немалые. В воюющих соединениях и частях - большой некомплект. Вопрос - кем заполнять бреши? Ведь нужны подготовленные кадры, умеюшие воевать: и обороняться, и наступать, обслуживать сложнейшую технику. Как никогда необходммо функционирование системы тотальной подготовки мобрезерва. Не только зазывание добровольцев "длинным рублем" по стране, но переход общества в целом на военные рельсы», – призывает он в своем Telegram-канале 13 августа.
Более сдержанно оценивает ситуацию замначальника Росгвардии по Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Сейчас положение дел медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу. Противник рассчитывал, что мы начнём отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону сходу, завязнув в своём ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока ещё лёгкую панику, и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика - наука точная и непредвзятая», - отмечает он в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 августа.
Военное руководство НАТО виновно в провале контрнаступления украинской армии. Отмечается, что по вине советников Североатлантического альянса украинские войска понесли большие потери в контрнаступлении. Одной из причин провала названо то, что в доктринах НАТО большая роль отводится доминированию в воздухе, однако у Киева слишком мало авиации. Об этом пишет издание УНИАН.
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