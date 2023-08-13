Так, армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации Минобороны РФ, за два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения, в частности 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские военные не имеют успеха ни на одном направлении.

Тем временем российская армия уверенно продвигается вперед. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ перешли в контратаку, отбрасывая ВСУ с юга Клещеевки.