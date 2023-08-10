Советник Пушилина заявил о готовности армии России к полноценному наступлению

По словам Гагина, Вооруженные силы РФ остаются в активной обороне «потому, что сейчас выгодно в ней находиться».

«Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, — и мы готовы и к наступлению, и к обороне», — заявил советник.

Гагин отметил, что выбранная командованием тактика позволяет ликвидировать как можно больше сил противника. При этом российская армия сможет пойти вперед, «когда будет приказ».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, и российские войска перехватили инициативу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

