Советник Пушилина заявил о готовности армии России к полноценному наступлению
Армия России готова к полноценному наступлению в Донецкой народной республике, считает советник врио главы региона Ян Гагин. Об этом чиновник заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Гагина, Вооруженные силы РФ остаются в активной обороне «потому, что сейчас выгодно в ней находиться».
«Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, — и мы готовы и к наступлению, и к обороне», — заявил советник.
Гагин отметил, что выбранная командованием тактика позволяет ликвидировать как можно больше сил противника. При этом российская армия сможет пойти вперед, «когда будет приказ».
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, и российские войска перехватили инициативу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru