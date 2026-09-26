В Бурятии медведь напал на двух местных жителей
В окрестностях улуса Хара‑Шибирь (Республика Бурятия) медведь напал на двоих местных жителей, пишет издание Shot.
Мужчины в тот день искали телят, которые пропали, и находились неподалёку от лесополосы. Внезапно из густого леса появился крупный хищник — это стало для них полной неожиданностью.
Сначала медведь кинулся на одного из мужчин. Его товарищ тут же выстрелил из ружья — он хотел либо отпугнуть зверя, либо остановить его. Однако после выстрела зверь переключился на стрелявшего и набросился на него.
В критической ситуации первый пострадавший, уже оказавшись на земле и будучи в тяжёлом положении, сумел дотянуться до карабина и застрелить медведя. Когда угроза была устранена, мужчины вызвали подмогу.
На место оперативно прибыли люди, которые помогли организовать перевозку пострадавших. Мужчин доставили в больницу в Улан‑Удэ. Врачи зафиксировали у них рваные раны и сейчас проводят все необходимые лечебные мероприятия.
Ранее доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин сказал НСН, что в столкновении с медведем можно использовать перцовый баллончик, петарду и свисток, тогда шансы выжить повысятся.
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