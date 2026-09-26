МО: ВС РФ освободили Марьино в Сумской области

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Север». Кроме того, на северо-востоке Харьковской области под контроль взяты Петропавловка и Лозовая.

Ранее в МО объявили, что ночью 26 сентября ВС РФ в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».