МО: Силы ПВО сбили более 1220 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Кроме того, российские военные ликвидировали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах, добавили в министерстве.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».