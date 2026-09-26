МО: Силы ПВО сбили более 1220 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS

Российские силы ПВО уничтожили 1 тысячу 222 украинских беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: ВС РФ в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк»

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Кроме того, российские военные ликвидировали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах, добавили в министерстве.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБомбаПВОВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры