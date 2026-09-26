МО: Силы ПВО сбили более 1220 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS
Российские силы ПВО уничтожили 1 тысячу 222 украинских беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Кроме того, российские военные ликвидировали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах, добавили в министерстве.
Ранее в МО сообщили, что ВС РФ взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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