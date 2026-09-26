Следствие рассматривает три причины пожара на «Триумфе» у берегов Камчатки
По данным СУСК России по Камчатскому краю, следователи выделяют три ключевые версии возгорания на рыболовецком судне «Триумф» у восточного побережья Камчатки: возможную поломку электрооборудования на борту, несоблюдение норм пожарной безопасности, а также нарушения при эксплуатации судна.
Инцидент произошёл в пятницу вечером в акватории Тихого океана — судно находилось к востоку от мыса Ходжелайка. На момент пожара на «Триумфе» было 29 членов экипажа. Как уточняли в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 25 человек удалось эвакуировать, четверо моряков попали в больницу в тяжёлом состоянии. Судьба ещё четырёх членов экипажа остаётся неизвестной — ведётся их активный поиск.
Ведомство подтвердило, что в центре внимания следствия — именно эти три версии: неисправность электрооборудования, нарушения пожарной безопасности со стороны экипажа и отклонения от правил технической эксплуатации судна.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело — оно касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В рамках расследования сотрудники уже провели допросы членов экипажа, изъяли всю необходимую судовую документацию и запросили данные о классификации судна, его техническом освидетельствовании, а также о состоянии средств пожаротушения. Кроме того, назначены две экспертизы — судоводительская и пожарно‑техническая.
Ход расследования находится на контроле: глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему подробный доклад о текущих результатах работы следователей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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