Следствие рассматривает три причины пожара на «Триумфе» у берегов Камчатки

Инцидент произошёл в пятницу вечером в акватории Тихого океана — судно находилось к востоку от мыса Ходжелайка. На момент пожара на «Триумфе» было 29 членов экипажа. Как уточняли в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 25 человек удалось эвакуировать, четверо моряков попали в больницу в тяжёлом состоянии. Судьба ещё четырёх членов экипажа остаётся неизвестной — ведётся их активный поиск.

Ведомство подтвердило, что в центре внимания следствия — именно эти три версии: неисправность электрооборудования, нарушения пожарной безопасности со стороны экипажа и отклонения от правил технической эксплуатации судна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело — оно касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В рамках расследования сотрудники уже провели допросы членов экипажа, изъяли всю необходимую судовую документацию и запросили данные о классификации судна, его техническом освидетельствовании, а также о состоянии средств пожаротушения. Кроме того, назначены две экспертизы — судоводительская и пожарно‑техническая.

Ход расследования находится на контроле: глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему подробный доклад о текущих результатах работы следователей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

