Рогов рассказал о кровавой победе ВСУ на севере Урожайного
После «мясных» штурмов и потери половины подразделений морской пехоты Вооруженных сил Украины через две недели боев ВСУ смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа, в воскресенье.
«Враг совершил большое количество «мясных» штурмов, потеряв две из четырёх штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», —цитирует Рогова RT.
Ранее источник в силовых структурах Луганской Народной Республики рассказал РИА Новости, что военных комиссаров с территории Западной Украины перебросят в Харьков, чтобы организовать мобилизацию населения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником
- Беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области
- Рогов рассказал о кровавой победе ВСУ на севере Урожайного
- СМИ: Военкомов с запада Украины направят в Харьков для организации мобилизации
- Нефтяные санкции растворились. Россия оказалась в прибыли
- ФРГ поставит Украине разведывательный беспилотник LUNA
- Во Франции завили о нефтяном джекпоте России вопреки потолку цен от G7
- Безвыходный союз. Польша и Украина вынуждены сотрудничать на фоне разногласий
- В Забайкалье сдался третий обвиняемый в избиении участника СВО
- В России расширен перечень жизненно необходимых лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru