Рогов рассказал о кровавой победе ВСУ на севере Урожайного

После «мясных» штурмов и потери половины подразделений морской пехоты Вооруженных сил Украины через две недели боев ВСУ смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа, в воскресенье.

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«Враг совершил большое количество «мясных» штурмов, потеряв две из четырёх штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», —цитирует Рогова RT.

Ранее источник в силовых структурах Луганской Народной Республики рассказал РИА Новости, что военных комиссаров с территории Западной Украины перебросят в Харьков, чтобы организовать мобилизацию населения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияВСУ

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