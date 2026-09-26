В Минкультуры хотят создать экспертный совет по работе с ИИ

При Министерстве культуры России собираются создать экспертный совет по использованию искусственного интеллекта. Об этом в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.

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По ее словам, в него войдут представители учреждений культуры, образовательных организаций, профобъединений, технологических компаний, молодежных сообществ и научных институтов.

Алексеева подчеркнула, что такой совет поможет эффективнее внедрять новые решения на основе уже практического опыта и с учетом позиции профессионального сообщества, пишет ТАСС.

Ранее доктор юридических наук, профессор Елена Гринь в интервью НСН рассказала, что от использования песен для обучения нейросетей без согласия не застрахованы артисты любого уровня, однако у начинающих музыкантов меньше ресурсов для защиты своих интересов, хотя при прозрачном лицензировании это дает возможность заявить о себе и получить выплаты за генерации на основе их контента.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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