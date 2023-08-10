«До самого Днепра»: ВС РФ готовят «фирменное» наступление на Запорожье и Харьков

Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наступают в направлении Запорожья, однако ВС РФ сдерживают все атаки. Минобороны РФ 9 августа сообщало, что российские военные снова отразили три атаки на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 40 солдат. А днем ранее потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 110 человек.

В конце июля сообщалось, что Украина приступила к главной фазе своего контрнаступления. The New York Times со ссылкой на чиновников из Минобороны США отмечал, что главный удар контрнаступления ВСУ осуществляется именно в Запорожской области. Согласно данным, ВСУ ввели в бой часть новых подразделений, которые были подготовлены специально для этой фазы и до сих пор держались в резерве.

При этом Минобороны Украины не вводит в бой все силы, подготовленные для контрнаступления. Член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявлял, что украинское командование боится бросить все силы в контрнаступление ВСУ, потому что в таком случае их ждет полный разгром. При этом он как и Балицкий отметил, что после отражения атаки ВСУ армия России может пойти в наступление.

«Если говорить о задействованных силах, то надо понимать, что из созданных для контрнаступа армейских корпусов значительная часть живой силы и техники ВСУ еще не задействована. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом. Мы прекрасно знаем, что в традициях русской армии – наступать после отбития атаки противника. Именно в русском военном искусстве контрнаступление – это фирменный почерк», - говорил Рогов.

На Западе также видят большие перспективы для российских войск на фоне неудачного наступления ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн 31 июля заявил, что после провала наступления Украины президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра.