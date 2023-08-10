«До самого Днепра»: ВС РФ готовят «фирменное» наступление на Запорожье и Харьков
После неудачного наступления Украины российская армия может пойти в контратаку, показав свой «почерк». Ряд экспертов уверены, что ВС РФ могут начать серьезное наступление уже с середины августа, после чего Украина потеряет важнейшие территории.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил возможность скорого наступления российской армии на запорожском фронте. При этом он отметил, что прогнозы о том, когда оно может начаться, может дать только российское военное руководство.
«Говорить о том, что состоялось, мы можем, но о том, что будет, особенно в военном плане, должны говорить официальные органы, которые сегодня отвечают за военное ведомство. От себя могу только сказать, что боевой дух достаточно крепкий, ребята с основной задачей - сдержать противника - справились. И, конечно, у всех сегодня на устах - это наступление. И мы к этому готовимся», - сказал Балицкий в интервью РИА Новости.
Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наступают в направлении Запорожья, однако ВС РФ сдерживают все атаки. Минобороны РФ 9 августа сообщало, что российские военные снова отразили три атаки на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 40 солдат. А днем ранее потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 110 человек.
В конце июля сообщалось, что Украина приступила к главной фазе своего контрнаступления. The New York Times со ссылкой на чиновников из Минобороны США отмечал, что главный удар контрнаступления ВСУ осуществляется именно в Запорожской области. Согласно данным, ВСУ ввели в бой часть новых подразделений, которые были подготовлены специально для этой фазы и до сих пор держались в резерве.
При этом Минобороны Украины не вводит в бой все силы, подготовленные для контрнаступления. Член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявлял, что украинское командование боится бросить все силы в контрнаступление ВСУ, потому что в таком случае их ждет полный разгром. При этом он как и Балицкий отметил, что после отражения атаки ВСУ армия России может пойти в наступление.
«Если говорить о задействованных силах, то надо понимать, что из созданных для контрнаступа армейских корпусов значительная часть живой силы и техники ВСУ еще не задействована. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом. Мы прекрасно знаем, что в традициях русской армии – наступать после отбития атаки противника. Именно в русском военном искусстве контрнаступление – это фирменный почерк», - говорил Рогов.
На Западе также видят большие перспективы для российских войск на фоне неудачного наступления ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн 31 июля заявил, что после провала наступления Украины президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра.
«Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода, у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да», - сказал Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону.
В свою очередь подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Украина рискует потерять еще больше территорий. В материале для 19fortyfive он отметил, что ВСУ потеряли основные силы в первую неделю контрнаступления. Он подчеркнул, что главная проблема Киева – это отсутствие средств противовоздушной обороны (ПВО).
«Для Украины нет реального пути к военной победе. Украина рискует потерять гораздо больше, чем имеет на сегодняшний день», - сказал военный.
При этом он заявил, что если ВСУ каким-то образом и прорвут одну из линий российской обороны, то Москва стянет все свои силы.
Тем временем российская армия успешно продвигается вперед и в направлении Харькова. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 8 августа заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов региона. По его словам, российские военные активно и достаточно быстро продвигаются вглубь Харьковской области.
На этом фоне жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться, их попросил покинуть свои дома исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.
«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», - написал он в своих соцсетях.
Со своей стороны, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. По предварительным данным, мера затронет свыше 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, подчеркивал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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