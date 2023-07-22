«Дефицит свежих идей». В Росгвардии раскрыли потери ВСУ и планы атак Киева
ВСУ пытаются атаковать на Запорожском фронте. В Росгвардии считают, что контрнаступления Украины оказалось мало эффективным, но призывают российские силы не расслабляться.
Авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления сил и техники ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, передает РИА Новости.
Российская реактивная и ствольная артиллерия на протяжении несколько часов накрывает украинские силы, которые начали наступление на российские позиции около 4:00 утра в субботу, 22 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать фланг Артёмовска. Обстрел вели с применением кассетных боеприпасов и ударных квадрокоптеров. Начали наступать из лесополос в районе Клещеевки. Тактические группы ВСУ поддерживает техника НАТО.
«Враг бросил в наступление у Орехова Bradley и танки, идут ожесточённые бои. В последние дни враг вёл перегруппировку сил 33, 65 и 47 бригад, сосредотачивая штурмовые группы на направлении атак Новоданиловка - Работино, Новоданиловка – Вербовое», – говорится в утренней сводке.
Российские части прикрывает наша авиация. По данным военкоров, военным ВС РФ удалось точным попаданием ликвидировать минимум одну боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Замначальника Росгвардии по Донецкой народной республики Александр Ходаковский считает, что украинские власти убедились «в малоэффективности и малоэффектности своего ползучего наступления» и испытывают дефицит новых военных идей. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 22 июля.
«Противник испытывает дефицит свежих идей... Разведка отмечает всё больше направлений, где противник переходит к ожиданию наших наступательных действий, проводя работы по укреплению обороноспособности и повышению живучести своих подразделений на передней линии. Наблюдается нехватка боеприпасов, падение мотивированности военнослужащих ВСУ, но резервы, тем не менее, противник имеет ещё достаточные для того, чтобы не мы не расслаблялись. Понимая, что потенциал тает, противник ищет способы его наиболее звучного применения», – считает он.
Ходаковский отмечает большие потери ВСУ при «более, чем скромном результате». Это становятся поводом для критики Украины в западных СМИ и колкостей со стороны «партнёров».
По данным военных аналитиков, которые приводит Ходаковский, ВСУ может предпринять захват Запорожской АЭС. Для этого Киев планирует задействовать собственные Силы специальных операций (ССО). Но, сообщает замначальника Росгвардии по ДНР, контроль операции «возложен на англичан».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев не отказался от намерения организовать провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Рогов отметил, что подразделения 71-й бригады украинской армии провели учения по ведению боя в условиях радиационной аварии.
«Что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», - констатировал он.
В свою очередь, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий спрогнозировал, что в этом случае реакция РФ будет «вполне понятной», цели специальной военной операции будут достигнуты, написал он в своем Telegram-канале.ч
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад очевидно разочарован итогами украинского контрнаступления, сообщает РИА Новости. На совещании с постоянными членами Совета безопасности он отметил, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), не принесли никаких результатов, а потери оказались «громадными», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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