«Дефицит свежих идей». В Росгвардии раскрыли потери ВСУ и планы атак Киева

Замначальника Росгвардии по Донецкой народной республики Александр Ходаковский считает, что украинские власти убедились «в малоэффективности и малоэффектности своего ползучего наступления» и испытывают дефицит новых военных идей. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 22 июля.



«Противник испытывает дефицит свежих идей... Разведка отмечает всё больше направлений, где противник переходит к ожиданию наших наступательных действий, проводя работы по укреплению обороноспособности и повышению живучести своих подразделений на передней линии. Наблюдается нехватка боеприпасов, падение мотивированности военнослужащих ВСУ, но резервы, тем не менее, противник имеет ещё достаточные для того, чтобы не мы не расслаблялись. Понимая, что потенциал тает, противник ищет способы его наиболее звучного применения», – считает он.

Ходаковский отмечает большие потери ВСУ при «более, чем скромном результате». Это становятся поводом для критики Украины в западных СМИ и колкостей со стороны «партнёров».