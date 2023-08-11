Операция началась: ВС РФ «давят» по всему фронту, ВСУ не в силах наступать
Президент Польши Дуда заявил, что ВСУ не могут вести успешное наступление и сместить баланс сил на боле боя. Между тем российской армии осталось несколько километров до Купянска, взятие которого позволит выйти к Харькову.
Недостаточные запасы вооружений не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.
«Достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс на боле боя и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. Вероятно, им не хватает оружия. И мы знаем это по тому факту, что они в настоящее время не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных», — сказал Дуда.
Он отметил, что у поляков «много причин снабжать украинцев оружием». По словам президента, России «нельзя позволить мешать Украине решать, в какие союзы она будет входить и кто будет ее союзником». Дуда подчеркнул, что отсутствие успехов в контрнаступлении показывает, что Киеву необходима дополнительная помощь в поставках вооружений.
Так, армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации Минобороны РФ, за два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения, в частности 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские военные не имеют успеха ни на одном направлении.
Тем временем российская армия уверенно продвигается вперед. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ перешли в наступление у Клещеевки (ДНР). Отмечается, что после активной артподготовки и при поддержке танков российские военные успешно ударили по ВСУ в южной части села.
«На южном фланге у Артемовска ВДВ и наша пехота контратаковали ВСУ. Днем бойцы 83 бригады ВДВ сообщили: "Наши силы выбили противника и продвинулись на юг Клещеевки (ДНР). В данный момент идут бои, противник выдыхается, живая сила у них заканчивается"», - говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что ВС РФ перебросили дополнительные резервы со Сватовского и Кременского направлений, что позволило им провести серию контратак в Клещеевке. Подчеркивается что бои продолжаются и в районе Андреевки (ДНР), ВСУ понесли тут ощутимые потери.
Также российская армия ведет активные бои у Марьинки. Доброволец с позывным «Шахтер» сообщил РИА Новости, что бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ на окраине Красногоровки. Доброволец поделился кадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.
Минобороны РФ 10 августа сообщило, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска.
При этом на Купянском направлении российские военные в ходе наступления улучшили положение по переднему краю. За сутки были успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ, подчеркнуло оборонное ведомство.
Таким образом, для ВС РФ до Купянска остались считанные километры. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live» 10 августа сообщил, что российские силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на Купянском направлении.
«Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков», — сказал Ганчев.
Военные и эксперты говорят о больших перспективах выхода российских войск на Купянск. Telegram-канал «Grey Zone» отметил, что взятие Купянска позволит ВС РФ выйти к Славянску.
«Каковы перспективы наступления на Купянск и оперативная значимость взятия города. Купянск открывает путь на Изюм, выход к которому становится вопросом времени и активных действий, при сходящемся ударе южнее со стороны Боровой. В этом случае наступление ВС РФ на линии Сватово - Кременная: на участке Кармазиновки, Новоегоровки, Новоселовки, Ямполовки и Торского приобретает иную динамику, при которой Красный Лиман, долгое время остававшийся в тылу, становится вновь передним краем обороны противника и буфером на подступах к Славянску», - говорится в сообщении.
Тем временем на Украине опасаются потери Купянска. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube заявил, что к потере Купянска может привести неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в военное время.
«Каждый день все хуже. Были тяжелейшие удары по Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может», — сказал он и подчеркнул, что положение Зеленского ухудшается из-за провалов ВСУ на передовой.
Соскин подчеркнул, что под давлением Соединенных Штатов Зеленский пытается организовать новое наступление, однако все операции оборачиваются поражением.
На фоне готовящегося наступления на Харьков военные и эксперты отмечали, что российской армии будет нецелесообразно брать город штурмом. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявлял, что целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. После этого, указывал он, ВСУ сдадутся сами.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - говорил Калмыков.
Ранее, 15 июля, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российская армия возьмет под контроль Днепропетровск, Одессу и Харьков. В интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show он отметил, что как только ВС РФ защитят российскую территорию, они отбросят ВСУ на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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