Операция началась: ВС РФ «давят» по всему фронту, ВСУ не в силах наступать

Недостаточные запасы вооружений не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

«Достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс на боле боя и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. Вероятно, им не хватает оружия. И мы знаем это по тому факту, что они в настоящее время не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных», — сказал Дуда.

Он отметил, что у поляков «много причин снабжать украинцев оружием». По словам президента, России «нельзя позволить мешать Украине решать, в какие союзы она будет входить и кто будет ее союзником». Дуда подчеркнул, что отсутствие успехов в контрнаступлении показывает, что Киеву необходима дополнительная помощь в поставках вооружений.