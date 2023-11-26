Молчание Минобороны: Почему Авдеевку сравнивают с Артемовском?
Российские войска отбили у ВСУ Авдеевку, но Минобороны РФ не торопится комментировать успех, чтобы избежать возможных потерь, считают эксперты.
Войска России взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.
Это произошло вечером 25 ноября. Для Украины это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который Киев называл неприступным, отметил военкор.
«ВС РФ продолжили наступательные действия в районе Авдеевки и добились успеха, продвинувшись к северу от Красногоровки, в промышленной зоне и в районе железнодорожной станции Ясиноватая-2, из Каменки, в районе Авдеевского коксохимического завода, в районе Степового и Новокалиново», – сообщил утром Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» 26 ноября, в воскресенье.
Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил, что захват Россией Авдеевки является важным символом. Населенный пункт являлся самой укрепленной украинской точкой – настолько, что в сражениях России не помогала даже авиация. С учетом провала контрнаступления Украина рассчитывала в Авдеевке продемонстрировать Западу успехи в обороне, но, похоже, Россия лишила Киев и этой возможности.
«Если Авдеевка — это самый подготовленный укрепрайон ВСУ, то промзона — самая мощная его часть. Это большой успех. Он позволяет нам наносить более ощутимые удары по позициям врага в самом городе, по коммуникациям противника», — заявил Дандыкин.
Авдеевку сравнивают с Артемовском (Бахмутом). Российский политолог Сергей Марков, оценивая значение взятия Авдеевки российскими войсками, сравнил эту операцию с боями за Артемовск.
«Сражение за Адеевку в ближайшие месяцы станет основным сражением всего фронта, - каким было сражение за Бахмут – Артёмовск. Авдеевка имеет большое стратегическое значение, потому что 1. Здесь ВСУ ближе всего к центру Донецка и обстреливают оттуда весь город. 2. Именно отсюда может быть внезапный удар по Донецку. 3. Там огромная группировка ВСУ более 10 тысяч. 4. Там огромные укрепления, которые ВСУ строили несколько лет и закачали сотни тысяч тонн бетона», - написал он в своем Telegram-канале.
Военный эксперт Владислав Шурыгин напомнил, что за Авдеевку сражались восемь лет и назвал новые задачи России на территории.
«Следующий этап заключается в вытеснении формирований противника из городской застройки Авдеевки, а также населённых пунктов "Орловского полумесяца". Дальнейший вектор действий должен проясниться уже в ближайшие дни», – заявил он в своем Telegram-канале 26 ноября.
Минобороны РФ не комментирует успехи в Авдеевке, чтобы как можно меньше сведений попало в публичное пространство из-за активной работы разведывательных дронов противника и отсутствия безопасного тыла. Об этом изданию «Украина.Ру» рассказал редактор отдела политики журнала «Монокль» Петр Скоробогатый.
«С информационным обеспеченьем там все в порядке. Чего-то большего придумывать не нужно. Война сейчас такова, что чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск. Учитывая наличие дронов, отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше кадров и чем меньше новостей, тем меньше потерь», – заявил он.
Ранее заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский назвал Авдеевку триггером для России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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