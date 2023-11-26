Молчание Минобороны: Почему Авдеевку сравнивают с Артемовском?

Российские войска отбили у ВСУ Авдеевку, но Минобороны РФ не торопится комментировать успех, чтобы избежать возможных потерь, считают эксперты.

Войска России взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

Опубликованы кадры с брошенных позиций ВСУ в Авдеевке

Это произошло вечером 25 ноября. Для Украины это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который Киев называл неприступным, отметил военкор.

«ВС РФ продолжили наступательные действия в районе Авдеевки и добились успеха, продвинувшись к северу от Красногоровки, в промышленной зоне и в районе железнодорожной станции Ясиноватая-2, из Каменки, в районе Авдеевского коксохимического завода, в районе Степового и Новокалиново», – сообщил утром Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» 26 ноября, в воскресенье.

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Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил, что захват Россией Авдеевки является важным символом. Населенный пункт являлся самой укрепленной украинской точкой – настолько, что в сражениях России не помогала даже авиация. С учетом провала контрнаступления Украина рассчитывала в Авдеевке продемонстрировать Западу успехи в обороне, но, похоже, Россия лишила Киев и этой возможности.

«Если Авдеевка — это самый подготовленный укрепрайон ВСУ, то промзона — самая мощная его часть. Это большой успех. Он позволяет нам наносить более ощутимые удары по позициям врага в самом городе, по коммуникациям противника», заявил Дандыкин.
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Авдеевку сравнивают с Артемовском (Бахмутом). Российский политолог Сергей Марков, оценивая значение взятия Авдеевки российскими войсками, сравнил эту операцию с боями за Артемовск.

«Сражение за Адеевку в ближайшие месяцы станет основным сражением всего фронта, - каким было сражение за Бахмут – Артёмовск. Авдеевка имеет большое стратегическое значение, потому что 1. Здесь ВСУ ближе всего к центру Донецка и обстреливают оттуда весь город. 2. Именно отсюда может быть внезапный удар по Донецку. 3. Там огромная группировка ВСУ более 10 тысяч. 4. Там огромные укрепления, которые ВСУ строили несколько лет и закачали сотни тысяч тонн бетона», - написал он в своем Telegram-канале.
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Военный эксперт Владислав Шурыгин напомнил, что за Авдеевку сражались восемь лет и назвал новые задачи России на территории.

«Следующий этап заключается в вытеснении формирований противника из городской застройки Авдеевки, а также населённых пунктов "Орловского полумесяца". Дальнейший вектор действий должен проясниться уже в ближайшие дни»,заявил он в своем Telegram-канале 26 ноября.
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Минобороны РФ не комментирует успехи в Авдеевке, чтобы как можно меньше сведений попало в публичное пространство из-за активной работы разведывательных дронов противника и отсутствия безопасного тыла. Об этом изданию «Украина.Ру» рассказал редактор отдела политики журнала «Монокль» Петр Скоробогатый.

«С информационным обеспеченьем там все в порядке. Чего-то большего придумывать не нужно. Война сейчас такова, что чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск. Учитывая наличие дронов, отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше кадров и чем меньше новостей, тем меньше потерь», – заявил он.

Ранее заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский назвал Авдеевку триггером для России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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